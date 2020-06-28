عقب تقديم بلاغ ضدها.. من هي منار سامي بلوجر الـ "تيك توك"؟

علاقات و مجتمع

ربما القبض على مودة الأدهم وحنين حسام لم يكن نهاية المطاف، فاليوم تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وأضاف أنها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

ويرصد "هن" معلومات عن منار سامي.

من هي منار سامي؟

تصنف نفسها "بلوجر" لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء.

شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب 2019.

لديها 241 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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تشارك في فيلم "اركب تريند"، وهو فيلم لمجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.

أعلنت انتهاءها من تصوير مشاهدها في فيلم بأسم "فرقة المحترفين"

تقوم ببث مقاطع فيديو على "تيك توك"، على غرار حنين ومودة.

شاركت من قبل بـ "ستوري" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت من خلالها داخل سيارتها تخترق حظر التجوال.