عبايات وأزياء عربية من وحي الفاشينيستا رشا البيك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 05:45 مساءً - أطلّت الفاشينيستا والمؤثرة في مجال الجمال والأزياء رشا البيك بعدة إطلالات عربية مميزة، لذا جمعنا لمُحِبَّاتها عدة خيارات أنيقة وعصرية من وحيها؛ ليظهرن بزيّ عربي مُكمل بعناية وأناقة على غرارها.



إطلالات العبايات



لعبايات مرحة وعصرية، ارتدت رشا عباية حمراء واسعة مع فستان أبيض، وأطلّت بعباية زرقاء من الحرير المطرز بالذهبي مع زيّ كاجوال؛ لخيار أنثوي أنيق، وتأنقت بعباية بيضاء شفافة مزينة بالرسومات البيضاء مع فستان بنيّ؛ لإطلالة شبابية، وتزينت بعباية سوداء مرسومة من الكتفين بالزهور البيضاء مع فستان أبيض.

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تنسيقات الجلابيات والقفاطين

لمظهر عربي بامتياز، ظهرت رشا البيك بجلابية ذهبية بتطريزات لامعة، ونسقت قفطانًا عنابيًّا من المخمل المزين بالتطريزات الذهبية مع فستان أبيض ناعم؛ لمظهر راقٍ، واختارت جلابية سماوية مرسومة بالزهور ومزينة بخطوط بيضاء، وتجمّلت بقفطان أخضر مطرز بالزهور الذهبية؛ لإطلالة أنثوية، وتألقت بقفطان من المخمل البني المطرز بالذهبي.

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