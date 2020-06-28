طرق تنسيق حقائب الخصر بطريقة عصرية لصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 05:45 مساءً - لاتزال موضة حقائب الخصر، أو ما يعرف بالـ Belt Bag محافظةً على رواجها ضمن اتجاهات إكسسوارات صيف 2020، وذلك منذ أن رأيناها لأول مرة مؤخراً مع بدايات العام 2019 على منصات عروض أهم العلامات التجارية.

حقيبة خصر صغيرة بتصميم علاقة مفاتيح من فرساتشي Versace



تُعرف النساء اللاتي يفضّلن الإطلالات المريحة والخفيفة بعشقهن لحقائب الخصر، بالأخص إذا كنّ يعانين من آلام في الظهر، بالإضافة إلى أنها ذات تصاميم أنيقة جداً ومتألقة بعيدة عن الملل.

من هذا المنطلق، عمد المصممون العالميون إلى تقديم إكسسوارات حقائب الخصر ضمن مجموعاتهم لهذا الموسم، بتصاميمَ متنوعةٍ جاءت بأحجام كبيرة من خلال تصميم الجيوب، أو صغيرة جداً شبيهة بعلّاقة المفاتيح، أما فيما يخص لوحة ألوان الجلد التي تم تصميمها منه؛ فرأيناها متنوعة لتليق بجميع الإطلالات والأزياء.

ما عليكِ اليوم سوى الاختيار من موديلات حقائب الخصر العصرية، التي جمعناها لكِ من منصات العروض خلال أسابيع الموضة لصيف 2020، بالإضافة إلى التعرف على طرق تنسيقها لإطلالة صيفية مميزة.

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حقائب خصر عصرية لصيف 2020

حقائب خصر صغيرة موضة صيف 2020

حقيبة خصر بطبعات الحيوانات من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



اختاري لموسم صيف 2020 حقائب الخصر الصغيرة جداً ذات الألوان الحيوية، التي لا بد أن نرتديها في الصيف، اختاري من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana حقيبةَ خصرٍ صغيرةً بطبعات الحيوانات، التي تعد آخر موضة هذا الموسم، والتي يمكنك تنسيقها مع فستان باللون البيج لإطلالة مستوحاة من عالم الغابات.

كذلك، يمكنك أن تختاري من الدار ذاتها حقيبةَ خصرٍ صغيرةً باللون الأصفر، لإطلالة حيوية خلال صيف 2020، والتي بإمكانك تنسيقها مع ملابس باللون الأبيض، أو مع جينز وتوب، أو حتى مع فستان من القماش الملون الجذاب.

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ننصحك بعدم اعتماد حقائب الخصر الصغيرة جداً، إذا كنتِ من الممتلئات ذوات القامات الضخمة؛ فذلك لن يبدو متناسقاً.

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حقائب خصر كبيرة موضة صيف 2020

إذا كنتِ من النساء اللاتي يحبذن الاحتفاظ بالكثير من الأغراض داخل حقيبتهن، وفي نفس الوقت اتباع آخر صيحات موضة الحقائب، اختاري إذاً حقائب الخصرالكبيرة بجيوب كثيرة، والتي رأيناها ضمن عرض أوف وايت OFF-WHITE سواء باللون الأبيض أو الأسود.

هذه الحقيبة تعد الأكثر مناسبة للإطلالة الكاجوال، بتصميمها ذي الحواف الواضحة والشكل المربع اللافت.

ظهرت على منصة عرض تودز Tod’s حقائب الخصر الكبيرة نوعاً ما، وذات التصميم الكلاسيكي بتفاصيل عصرية، نسقيها مع إطلالة رسمية بتنورة مستقيمة pencil cut وقميص؛ لتجمعي بين العصرية والأناقة.

أما إذا كنتِ من عاشقات الحقائب الحيوية الملونة، اختاري من بالملن حقيبة خصر باللون اللأزرق النيلي.

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