خيارات أنيقة للمحجبات من وحي سهر عاشور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 05:45 مساءً - تهتم المؤثرة سهر عاشور بمجال الجمال والموضة، وتختار أزياءها بعناية وحشمة، وتحرص على تنوعها، سواء كانت بأسلوب الكاجوال أو بالفساتين المتنوعة، ومن وحيها؛ جمعنا لكنّ عدة إطلالات مذهلة، يمكنكنّ أن تستوحين منها أفكارًا مناسبة لشخصياتكنّ ومناسباتكنّ.



إطلالات كاجوال للفتيات

إطلالات كاجوال



ارتدت سهر عدة إطلالات أنيقة ومحتشمة بأسلوب الكاجوال، منها بنطال جينز أزرق مع بلوزة بنية واسعة؛ لإطلالة بسيطة مناسبة للمشاوير اليومية، وظهرت ببنطال أسود واسع مع معطف جينز وتيشيرت أبيض، وأطلّت ببنطال أبيض واسع مصمم بطبقات مع بلوزة بنفسجية؛ لإطلالة مميزة مناسبة للشابات، واختارت بلوزة بيضاء بقصة ناعمة في الأكمام مع بنطال الجينز الأزرق، ونسقت تنورة بليسيه سوداء مع بلوزة بنية من قماش الصوف؛ لخيار مناسب لفصل الخريف، وتأنقت ببنطال أبيض مع بلوزة سوداء طويلة من الجلد؛ لإطلالة حيادية مذهلة.

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خيارات الفساتين المتنوعة

خيارات الفساتين



تفضِّل البلوجر سهر عاشور التنوع في أزيائها، ولا سيّما الفساتين، ومن وحيها جمعنا لكنّ فستانًا أزرق واسعًا مزينًا بحزام بيج للخصر، وفستانًا بنيًّا بطبعات جلد الثعبان؛ لإطلالة أنثوية بسيطة، وفستانًا أسود مزينًا بنقط بيضاء؛ لإطلالة حيادية كلاسيكية، وللمناسبات ارتدت سهر فستانًا بنفسجيًّا واسعًا مزينًا بتصميم ناعم ومذهل؛ لخيار مناسب للفتيات الشابات.

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