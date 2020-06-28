أجمل مجوهرات أحلام تجمع بين الفخامة والعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 05:45 مساءً - تختار النجمة أحلام الإطلالات الفخمة، فيما يتعلق بالأزياء والمجوهرات، وتبحث عن تصميمات مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تختار مجوهرات متنوعة وتتناغم مع أزيائها لتضيف لمسة فاخرة لإطلالاتها المختلفة. شاهدي أجمل مجوهرات أحلام التي تجمع بين الفخامة والعصرية. تابعي المزيد:مجوهرات أحلام ... استوحي منها هذا الصيف صيحة الأقراط الطويلة المرصعة بالألماس الأقراط الطويلة المرصعة بالألماس تفضل أحلام إرتداء الأقراط الطويلة المرصعة بفصوص الألماس البرّاقة بتصاميم متنوعة، سواء في أطقم مجوهرات فخمة أو تكتفي بالأقراط وفقاً لتصميم الفستان. وفي كثير من الإطلالات، تختار أحلام طقم مجوهرات يتألف من الأقراط والقلادة والأساور والخواتم مرصعة بأحجار كريمة تناسب لون الأزياء. صيحة الطبقات صيحة الطبقات Advertisements تعد صيحة الطبقات من أبرز صيحات المجوهرات الرائجة والتي تطبقها أحلام في بعض الأحيان. أعجبتنا قلادة الطبقات بالذهب الأبيض المرصع بالألماس التي اختارتها أحلام مع فستان أرجواني فخم. كذلك اعتمدت أحلام قلادة الـChoker التي تلتف حول الرقبة بأكثر من طبقة، وتميزت بتصميم عصري بوحي من الدبابيس. وارتدت أحلام الخواتم المتكدسة في طبقات بتصاميم فخمة ولافتة للأنظار. تابعي المزيد: مجوهرات أحلام تعكس ذوقها الرفيع القلادات الطويلة تختار أحلام القلادات الطويلة ظهرت أحلام بالقلادات الماسية الطويلة في أكثر من إطلالة، وهي صيحة مناسبة للمحجبات في السهرات حتى يستطعن إظهار المجوهرات. وتختار أحلام القلادات الطويلة بالذهب الأبيض المرصع بالألماس أو الأحجار الكريمة الملونة بألوان متناغمة مع الأزياء. تابعي المزيد:أجمل مجوهرات أحلام في حلقات Arab Idol

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