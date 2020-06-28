صور.. مصمم أزياء يتحدى كورونا بـ"فاشون شو أون لاين"

لايف ستايل

دشن مصمم الأزياء الأوزباكى إيدر خان، «فاشون شو» عن طريق تقنية زووم، تحت عنوان أسباير فاشون ويك، لليعد بذلك من أوائل العروض المقدمة عن بُعد على مستوى العالم، في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتضمن "فاشون شو" مشاركة 22 عارض أزياء من 11 دولة أسيوية، فيما تمت دعوة مجموعة من خبراء الموضة فى كل من أبوظبى حيث المصممة الإماراتية منى المنصور، ضمن المشاهدين والمحكمين، لابداء الرأى فى فكرة عرض الأزياء وتقييم أداء المعارضين، بتعاون مع متخصصين في مجال الموضة من باريس ولندن والولايات المتحدة.

وقالت منى المنصور، في بيان لها عبر "فيس بوك"، إن فكرة تقديم عرض الأزياء "أون لاين" جيدة ورائعة فرضتها الظروف بعد انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم وتعطيله عدد كبير من الأنشطة والمؤسسات بسبب حالة الخوف والهلع التى اجتاحت العالم.

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وأضافت «المنصورى »، أن عروض أسبوع «اسبارا فاشون ويك» كانت مبهرة وممتعة ومتواصلة على مدار عدة أيام مشيرة إلى أن ظروف فيروس كورونا التى مر بها العالم وتوقف بسببها معظم النشاط الاقتصادى فى قطاعات كبيرة وكان من أبرزها قطاع الموضة والأزياء فرضت على الجميع التفكير خارج الصندوق لابتكار آليات ووسائل تعيد هذا النشاط المهم إلى طبيعته بشكل تدريجى وكان استخدام التكنولوجيا الرقمية وخدمات الانترنت فرصة جيدة لعودة ظهور عروض الأزياء.

وأكدت أن تفاعل خبراء التقييم من خلال خدمات VEDIO MEETING CONFRENCE وكان يتم التشاور والنقاش حول تقيمم عروض الأزياء رغم تباعد المسافات حيث يتواجد كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم فى دولة والعروض فى دول مختلفة والتنظيم ووحدة التحكم فى البث بأوزباكستان.

وأشارت إلى أنه خلال النقاش بين أعضاء لجنة التقييم اقترح عضو باللجنة ان يتم تقديم عروض الأزياء أون لاين حتى بعد انتهاء أزمة كورونا لتوفير الوقت والجهد والمال الخاص بتكاليف الانتقال وتذاكر الطيران ورسوم شحن القطع المشاركة فى العروض، مشيرة إلى أن عضور لجنة التحكيم الايطالى رفض الفكرة بشدة لأنها تفقد الاحساس بمتعة العروض المباشرة والتفاعل معها وجها لوجه بالنسبة للجنة التحكيم وكذلك الجمهور المتواجد داخل قاعة العرض.