علاقات و مجتمع
دموعها تنهمر دون توقف، مستغيثة في مقطع فيديو منشور على حسابها الرسمي على فيسبوك، بالحصول على حق ابنها المصاب بالتوحد، عقب تعرضه الاغتصاب على مدار شهر، على يد أحد الجيران.
وبدأت الأم التي تدعى أماني البيومي، المقيمة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، مقطع الفيديو بتصوير الشرفة المقابلة لمنزلها والشارع، الذي تخرج منه أصوت موسيقى مرتفعة، دالة على عقد احتفال، بينما يبكي أبناء والدة المنجي عليه.
تسرد أم الضحية، قصة نجلها في مادة مصورة لم تتجاوز الثلاث دقائق، قائلة: "عايزة حد يفهمني إزاي طفل توحد أتعرض للاغتصاب، بقاله كام شهر ومفيش عقاب".
وتابعت الحديث: "عاملين نتشتم ومتعرضين لتهكم وسخرية وقلة أدب.. أنا ابني منهار، والتاني بيحتفل".
وأكدت أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض طفلها لاعتداء جنسي، متسائلة: "أنا عايزة أعرف مصير ابني.. المحامي مش بيرد عليا".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على مئات تسجيلات الإعجاب، والتعليقات الداعمة لوالدة المجني عليه.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Famanytoety%2Fvideos%2F2729687170688048%2F&show_text=0&width=267
كانت هذه تفاصيل خبر أم طفل مصاب بالتوحد تستغيث: ابني أتعرض للاغتصاب.. والجاني عامل حفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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