بعد تعافيها من كورونا.. معلومات عن آية عبدالرحمن مذيعة إكسترا نيوز (صور)

علاقات و مجتمع

"الحمد لله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة".. بتلك الكلمات أعلنت المذيعة آية عبدالرحمن شفاءها من الفيروس المستجد، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك".

وتابعت: "كلمة شكرًا ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي.. الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة الملهلمة مع اللعين ده.. ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بدلي من أي سوء".

"هن" يرصد أبرز المعلومات عن آية عبدالرحمن، عقب تعافيها من كوفيد 19، خلال النقاط التالية.

1- تدربت لمدة 5 سنوات في المحطة الإذاعية "راديو مصر" في ماسبيرو.

2- عملت في قناة "الحدث" العراقية.

Advertisements

3- عملت في قناة "النهار"، بعد قبولها من بين آلاف المتقدمين.

- تعمل حاليا في قناة "إكسترا نيوز".

5- شاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم.

6- شاركت في تقديم العديد من الفقرات بالمؤتمرات الشبابية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها جلسة عن "البنية التحتية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها" في مؤتمر "حكاية وطن".

7- تحدثت عن شغفها بالفنون والنقد والسياسة وعلم النفس والطبخ، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

كانت المذيعة آية عبدالرحمن، المذيعة على قناة "إكسترا نيوز"، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع نهاية مايو الماضي.