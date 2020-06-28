بعد فسخ خطبته.. مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش

علاقات و مجتمع

لم يمر سوى أسابيع قليلة على خطبة مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على فتاة من خارج الوسط الفني، حتى يعلن فسخ الخطبة ولم يذكر أي أسباب.

كان "شاكوش"، كشف عن مواصفات فتاة أحلامه، خلال لقاء سابق في برنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "MBC مصر"، مؤكدا أن الزواج الناجح يعتمد على الصداقة بين الزوج والزوجة ومعرفة كل شيء عن بعض، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في الطلاق هو تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة بدون حب بين الطرفين.

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وتحدث مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن حياته الشخصية، في حديث سابق، قائلًا "كنت متزوجًا منذ فترة ثم حدث انفصال، وحاليًا أفكر في الزواج فعليا، وأبحث عن شريكة لحياتي، وكلفت والدتي بأن تقوم بالاختيار لي".

مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش

ومن الصفات الأساسية التي أكد "شاكوش" على ضرورة تواجدها في شريكة حياته أن تدعمه دائما وتسانده وتقدر ظروف عمله ومصاعب الحياة.

وخلال استضافته ببرنامج "رامز مجنون رسمي" وجهت الإعلامية أروى سؤالا عن مواصفات فتاة أحلامه، واكتفى بقول: "لازم تكون واحدة حلوة".

والد "منى" خطيبة مطرب المهرجانات يعلن انفصالها

أعلن والد "منى"، خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انفصال ابنته عن المغني الشعبي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء الانفصال بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبة شاكوش حتى الآن عن السبب.