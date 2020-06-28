صور.. مواقف وضعت فنانات في مرمى شائعات الحمل

علاقات و مجتمع

تتعرض الفنانات من وقت للآخر للعديد من الشائعات، خاصة في الحياة الاجتماعية، من زواج وطلاق وحتى حدوث الحمل.

وكانت آخر الفنانات اللائي تعرضن لشائعة الحمل هي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويرصد "هن" في هذا التقرير حكاية وقوع الفنانات في مرمى شائعات الحمل.

ياسمين عبدالعزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، في أحدث ظهور لهما وبدت "عبدالعزيز" من خلال الصور بوزن زائد، ما جعل المتابعون يرجحون "حمل" الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

لكن "عبدالعزيز" ردت بطريقة غير مباشرة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وشاركت بصورة من دراسة تقول: "إذا لم يزد وزنك في الحب، فأنت مع الشخص الغلط"، مشيرة لزوجها أحمد العوضي، الذي رد عليها قائلًا: "إنتي كده مع الشخص صح الصح أكيد".

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نانسي عجرم

قبل أشهر قليلة، تصدر نبأ حمل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، للمرة الرابعة، النبأ الذي ربطه البعض بسبب اعتذارها عن المشاركة كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة" للفنانة سميحة أيوب والفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، الذي عرض في رمضان الماضي.

وعقب الشائعات المتداولة عن الأمر، نفي جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي، نبأ حملها تمامًا، في تصريحات لبرنامج "mbc Trending".

دينا الشربيني

وقبل فترة أثارت صورة للفنانة دينا الشربيني، الجدل حول حقيقة حملها، إذ ظهرت ببطن منتفخ ووضع الفنان عمرو دياب يده حول بطنها، ما زعم البعض حول حملها.

وكانت الصور خلال تواجدهما في إحدى الدول العربية، وأرفقت الصورة العديد من التعليقات منها: "ده النونو بينه على وصول"، و"أنتي شكلك حامل"، و"هنقولك مبروك يا بابا قريب".