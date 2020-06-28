سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج بسبب خطأ إملائي

لايف ستايل
تعرضت الفنانة سمية الخشاب إلى موقف محرج، بسبب خطأ إملائي باللغة الإنجليزية، دونته على أحدث صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.
وكتبت الفنانة هاشتاج "atractive"، والذي قصدت من خلاله كلمة "attractive"، والتي تعني جذاب وملفت للانتباه، خلال تغزلها بنفسها، مرفقة عدة هاشتاجات حول "الحب" و"الطاقة الإيجابية" و"القوة"، مع إيموشن "خرزة زرقاء" و"راقصة" على صورتها بفستان بدون أكتاف أو أكمام، والذي تميز بأنه طويل وضيق، كما أنه فاتح اللون ومزين بنقوش ولولي.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، بآلاف تسجيلات الإعجاب وعشرات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال يا سمية"، و" هو ده عود البطل اللي غناله حسن شاكوش"، و"كلمة جذاب مكتوب غلط يا فنانة.. إنجليزي ده يا مرسي".
يشار إلى أن سمية الخشاب اعتادت على إرفاق إيموشن "خرزة زرقا" مع صورها ومقاطع الفيديو و"فوتو سيشن" عبر "إنستجرام".
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