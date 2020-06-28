الامارات | تطبيق يحمي خصوصية الأطفال على الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يحمي خصوصية الأطفال على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة أجريت في جامعة تكساس الأميركية، وشملت 100 تطبيق إلكتروني مخصصة للأطفال أن 72 من هذه التطبيقات تخالف قانون اتحادي أميركي يهدف إلى حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ومن منطلق هذه النتائج، طور الباحث كاناد باسو، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة إيريك جونسون للهندسة وعلوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة بالتعاون مع زملاء له تطبيقاً يمكنه تحديد ما إذا ما لعبة فيديو ما أو أي تطبيق إلكتروني آخر متوافق مع القانون الأميركي لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ويحمل التطبيق الجديد اسم «كوبتشا»، وأثبت نجاحاً كبيراً في أداء مهمته عن طريق قياس درجة نشاط المكونات الصلبة للأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال.

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ويقول الباحثون إن درجة دقة الجهاز في أداء وظيفته تبلغ 99%، وهم يعكفون على تحسين هذه التقنية التي يعتزمون طرحها بحيث يمكن تحميلها مجاناً من خلال الإنترنت.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث كاناد باسو قوله إن التطبيقات التي تخالف قواعد حماية خصوصية الأطفال قد تتيح لأي شخص تحديد هوية طفل ما ومكان إقامته، مؤكداً أن الخطر يتزايد عندما يتعامل الأطفال مع هذه التطبيقات المخالفة من منازلهم بدلاً من الأماكن العامة.

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