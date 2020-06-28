الامارات | عبدالرحيم علي في العناية المركّزة بعد إصابته بـ«كورونا» في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحيم علي في العناية المركّزة بعد إصابته بـ«كورونا» في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن موقع «البوابة نيوز» أن رئيس مجلس إدارته ورئيس تحريره، الكاتب والإعلامي والنائب البرلماني المصري عبدالرحيم علي، يرقد حالياً في العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الموقع، اليوم الأحد، أن عبدالرحيم علي كان قد غادر القاهرة إلى باريس الأسبوع الماضي لحضور بعض الفعاليات السياسية الخاصة بتداعيات الأزمة الليبية، وفوجئ بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا هناك.

يشار إلى أن عبدالرحيم علي له عدد من الكتب من بينها: «موسوعة الحركات الإسلامية» في أجزاء عدة، ومن آخر إصداراته: «الطريق إلى الاتحادية».

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