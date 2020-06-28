"الصحة" تنصح بتجنب الحمل في زمن كورونا.. إليكِ أبرز وسائل المنع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

انتشار فيروس كورونا دقّ ناقوس الخطر في جميع مجالات الحياة خاصة الإنسانية ومنها الحمل، والتي طالبت وزارة الصحة والسكان بتأجيله.

ودعا قطاع تنظيم الأسرة والسكان بالوزارة، للمرة الثانية، المتزوجين إلى تأجيل "الحمل" خلال هذه الفترة، إذ أصبح أمرًا ضروريًا وليس رفاهية، لأنه تم اكتشاف مضاعفات للفيروس قد يسبب تجلطًا الدم ما يؤثر على المشيمة التي هي مصدر غذاء الجنين، بخلاف الأعراض التي من الممكن أن يسببها للأم الحامل، فضلًا عن أن الحمل يتسبب في ضعف مناعة الأم بطريقة غير مباشرة، ومواجهة الفيروس يعتمد على المناعة بشكل أساسي.

وكي تحمي نفسك يبقى ضروري استخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة التي يوفرها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

ويقدم الدكتور محمد شلبي استشاري النساء والتوليد بطب قصر العيني لـ"الخليج 365"، أبرز طرق لمنع الحمل وتأجيله، مؤكدًا ضرورة التواصل مع الطبيب أولًا؛ لمعرفة طبيعة الجسم والتاريخ المرضي، ومن ثمّ استخدام الوسيلة المناسبة لها.

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وأضاف: هناك بعض الوسائل الفعالة والأقل من حيث التأثير على الهرمونات ولعل أبرزها اللولب والكبسولة، ويستخدم كل منهما لمنع الحمل لفترة من سنة إلى أكثر.

وفي حالة عدم انتظام الدورة الشهرية والرغبة في تأجيل الحمل لفترة قصيرة، يتم استخدام حبوب منع الحمل وفقا لإرشادات الطبيب.

وأوصى استشاري النساء والتوليد، المرأة الحامل في فترة تفشي فيروس كورونا، بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، والالتزام بارتداء الكمامة، والاهتمام بغسل اليدين باستمرار باستخدام الماء والصابون، وتجنب لمس الأنف والعين والفم، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات، والمتابعة الدورية مع طبيب النسا والتوليد المتابع للحالة والاهتمام بعمل السونار والموجات الفوق صوتية للاطمئنان على الجنين، والحرص على التغذية السليمة التي تساعدها على تقوية المناعة.

وعن المخاطر المحتملة خلال فترة الحمل من حيث نقص المناعة والإصابة بالفيروسات، أكد "شلبي" أن جميع فترات الحمل متساوية من حيث نقص المناعة ويجب أن تحافظ السيدة على نفسها وعلى جنينها وتتعامل بحرص في فترة كورونا في جميع أوقات الحمل منذ البداية وحتى الولادة.