رغم "عودة الحياة".. 5 أماكن ينصح الأطباء بعدم زيارتها في فترة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

بعد إجراءات فتح مختلف الأماكن وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد والتعايش مع فيروس كورونا المستجد باتباع الإجراءات الوقائية التي شددت عليها الحكومة، يحرص كثيرون إلى الذهاب إلى المقاهي ودور العبادة والنوادي والسينمات وغيرها، بعد حرمان امتد لأكثر من 3 أشهر.

ورغم تأكيد الحكومة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن التي عادت إليها الحركة، إلا أن الأطباء ينصحون بعدم زيارة بعض الأماكن، في الفترة الحالية.

ويستعرض "الخليج 365"، 5 أماكن ينصح الأطباء بعدم زيارتها في فترة انتشار فيروس كورونا، وفقا لموقع thehealthy.

1- دورات المياه العامة

للحفاظ على صحتك، يجب أن تتجنب الذهاب إلى المراحيض العامة، بسبب الجراثيم، لكن إذا ذهبت إلى مكان ما واضطررت لاستخدامه؛ فعليك الاهتمام بتنظيفه بعناية، ثم احرص على أن تغسل يديك مرتين.

2- المطاعم الصغيرة المزدحمة

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قد تكون المطاعم الصغيرة مريحة نفسيا، ولكن بعد تفشي كورونا، يجب عليك التفكير جيدا قبل حجز طاولة في مطعم صغير من أجل الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة أنه بإمكانك عدم ارتداء أقنعة الوجه أثناء تناول الطعام، لكن قد يكون بعض العاملين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية الكافية، ما يسبب خطرا كبيرا على صحتك.

3- الحفلات

يجب أن تبتعد عن حضور الحفلات، والأماكن التي يميل الناس إلى التجمع فيها بشكل كبير، لأنه من الصعب تطبيق المسافة المحددة بينك وبين كل شخص، وفقا لإجراءات السلامة للوقاية من الفيروس، خاصة أن الجميع سيريد الاقتراب أكثر من المسرح لمتابعة الحفل عن قرب.

4- أماكن "البولينج"

يجب ألا تذهب لأماكن لعب البولينج، فكر في جميع الأسطح التي يتم لمسها خلال جولة واحدة من اللعبة، هناك الكثير من فرص الإصابة بفيروس كورونا، فمن الصعب جدًا على هذه الأماكن أن تنظف بين كل ضيف وآخر يمارس اللعبة.

5- المتنزهات

مثل أماكن ألعاب الأطفال وغيرها، لا يجب الذهاب إليها، حيث إن الكثير من الألعاب في المتنزهات تحتوي على أحزمة كتف وجميع أنواع الأبازيم التي ما لم تكن معدنية، فمن المستحيل تنظيفها، لكن رحلات السفاري بالسيارة، يمكن أن تكون بديلاً ممتعًا وآمنًا.