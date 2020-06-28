منها تناول القهوة في الصباح.. 5 أشياء يظن البعض أنها مفيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

هناك الكثير من العادات التي يعتمد عليها الشخص لمد جسمه بمزيد من الطاقة، أو لزيادة الانتباه بعد الاستيقاظ، منها شرب القهوة في الصباح.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبيرة كيميائية أسترالية تدعى "ليبي ويفر"، بأن 6 أشياء يظن البعض أنها مفيدة للجسم وتعطيه الطاقة، لكن هناك العديد من العادات الغذائية ليس لها أساس من الصحة ومنها:

القهوة:

يعتقد الكثير أن تناولها في الصباح يساعد على زيادة الانتباه، غير إن ق "ويفر" تقول إن تناول الكافيين يقود إلى الشعور بالحاجة إلى المزيد لاستكمال باقي اليوم منتبها، مؤكدة أن الشخص يمتلك طاقة هائلة دون الاعتماد على الكافيين، ويمكنك استبدالها بكوب من الشاي العشبي.

تناول السكريات مفيد عند الدوخة:

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حينما يشعر الشخص بالإرهاق أو الدوخة، يتناول أي سكريات اعتقادًا منه بأنه يعود لحالته الطبيعية، ولكن هذه العادة يمكن أن تُضاعف أعراض التعب والإرهاق باقي اليوم.

وتناول الدهون والأطعمة يوفر الطاقة للجسم ويمنع الرغبة في تناول السكريات عند انخفاض الطاقة، ومن الأفضل تناول المكسرات الخام والبذور وزيت الزيتون البكر.

تأجيل النوم من أجل إنجاز المهام:

تقول ويفر إن الشخص يحتاج ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم حتى يكتفي جسمه، ولكن بتجاهل الكثيرين النوم من أجل إنجاز مهام أو الانهماك في العمل، يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، أبرزها تدهور الدماغ مع الوقت، حيث أجرى علماء أعصاب بجامعة البوليتكنيك في ماركي بإيطاليا، تجربة علمية على الفئران.

مشاهدة التلفزيون في الليل يساعد على الاسترخاء:

مقولة مشاهدة التليفزيون ليلًا تساعد على الاسترخاء ليس لها أساس من الصحة، لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يعطل إيقاعاتنا اليومية ويجعلنا نشعر باليقظة حتى لو كنا مرهقين، لذا فيجب إيقاف جميع الأجهزة قبل 90 دقيقة من النوم وقراءة كتاب أو مجلة.