سمية الخشاب تخطف الأنظار برشاقتها وإطلالتها الناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت سمية الخشاب الأنظار بإطلالتها ورشاقتها؛ إذ ارتدت فستاناً طويلا بقصة mermaid.

اختارت سمية فستاناً مطرزا بالكامل، باللون الروز، بصيحة الكب، وتميز الموديل بالنقوش والتطريزات مع عددة طبقات من التول المنفوش.

واعتمدت تصفيفة الشعر الإنسيابي المنسدل، مع مكياج قوي بالألوان الترابية، وأكملت اللوك باعتماد إكسسوارات ناعمة.

وأكثر ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقدان الوزن والرشاقة التي تتمتع بها سمية والتي أظهرتها قصة الفستان المناسب لشكل جسمها.