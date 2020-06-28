الطريقة الصحيحة لتنظيف الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - مع استمرار الحاجة إلى ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، لا بد من معرفة افضل الطرق لتنظيف الكمامات القابلة لإعادة الارتداء.

وفي حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية، شارك خبير الغسيل ديان ديميتروف مجموعة من النصائح، حول الطريقة الأمثل لتنظيف الكمامة التي يمكن ارتداؤها عدة مرات، وخاصة بعد طرح العديد من العلامات التجارية لهذا النوع من الكمامات، وفقا لما ذكره موقع "24".

وبما أنك مضطر لارتداء الكمامة كلما خرجت من المنزل، فمن الضروري أن تكون نظيفة لتجنب التقاط العدوى أو نقلها للآخرين.

اغسل الكمامة في كل مرة تستخدمها

يقول ديان "إذا اشتريت أو صنعت كمامة من القماش، فمن الحكمة تنظيفها بانتظام. وعلى الرغم من أن الغرض من كمامة الوجه هو حماية الآخرين من نفسك، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الغسيل".

وأضاف ديان "إذا لم تغسل الكمامة، فأنت تخاطر بتراكم الجراثيم والبكتيريا عليها، مما قد يتسبب في إصابتك بالأمراض أو التسبب في مشاكل لبشرتك في المناطق التي تلامس فيها الكمامة وجهك".

ويمكن أن يتراكم العرق تحت الكمامة، مما قد يؤدي إلى تراكم البقع عليها إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.

أفضل طريقة لغسل الكمامة

أوضح خبير الغسيل أن أفضل طريقة لغسل الكمامة هي وضعها في الغسالة، وإضافة بعض المطهرات الآمنة إلى حجرة الشطف في الغسالة. ويجب أن تفعل ذلك في كل مرة ترتديها للحفاظ على سلامتك.

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ويجب غسل الكمامة على درجة حرارة مرتفعة للتخلص من الفيروسات والجراثيم.

وينصح ديان ايضاً بأن يكون لديك أكثر من كمامة واحدة، حتى تتمكن من استخدام واحدة عندما تكون الأخرى في الغسيل.

غسل الكمامات يدوياً

إذا لم يكن لديك الوقت لغسل الكمامة في الغسالة، فيمكنك فعل ذلك بسهولة أيضاً في حوض غسيل مملوء بالماء الساخن ومنظف الغسيل. احرص على تسخين الماء بشكل جيد، وفرك الكمامة لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم اشطفها بالماء البارد واتركها حتى تجف بشكل كامل.

تخزين الكمامة

عندما تنزع الكمامة لأي سبب من الأسباب، فتأكد من تخزينها بشكل صحيح، ولا تضعها في حقيبة اليد حتى لا تنقل الجراثيم والفيروسات إلى الأدوات والعناصر الأخرى. والأفضل الاحتفاظ بكيس من النايلون معك لتضع الكمامة بداخله وتخلص منه بعد استخدامه.

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