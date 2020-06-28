أفضل فاونديشن للبشرة المعرضة للبثور وحب الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 01:42 مساءً - يعد اختيار أفضل فاونديشن للبشرة المعرضة باستمرار لحب الشباب والبثور، مهمة صعبة ومعقدة، بحيث لا يسد المسام ولا يؤدي الى تفاقم المشكلة. ومن جهة أخرى، يعمل على تغطية كل البثور النشطة والندبات ويمنح البشرة ملمساً ناعماً خالياً من الشوائب. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل أنواع الفاونديشن التي تعد خياراً مثالياً للبشرة المعرضة للبثور وحب الشباب.



Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Longwear Foundation

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Longwear Foundation



يعمل هذا الفاونديشن من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury، على إخفاء كافة البثور وحب الشباب والندبات القديمة بشكل تام. وعلى رغم التغطية العالية التي يوفرها للبشرة، إلا أنه لا يثقل البشرة، بل يمنحها لمسة طبيعية مشرقة ومتوهجة، فضلاً عن أنه يبقى ثابتاً طوال النهار.

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Armani Beauty Power Fabric Foundation

Armani Beauty Power Fabric Foundation



هذا الفاونديشن من جيورجيو أرماني خيار رائع لذوات البشرة المعرضة لحب الشباب، فهو منتج فاخر يعمل على توفير تغطية مثالية للبشرة تدوم طويلة، حيث يساعد في إخفاء وتمويه كافة الشوائب الموجودة على البشرة. ضعي القليل منه ووزعيه بالتساوي على بشرتك، والنتيجة ستكون رائعة.



Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation

Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation



يتوافر هذا الفاونديشن من فنتي Fenty، بظلال متعددة ليلائم كافة ألوان البشرة. وهو يوفر للبشرة تغطية كاملة وملمساً ناعماً، فضلاً عن أن تركيبته آمنة على البشرة، فلا يسبب أي آثار سلبية مهما كانت بشرتك حساسة. فلا تترددي في اعتماده، إذ يعد قيمة مضافة الى حقيبة مكياجك.

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Maybelline Fit Me Dewy + Smooth Foundation



هذا الفاونديشن من مايبيلين Maybelline، مناسب جداً لذوات البشرة الجافة، حيث يؤمن لها تغطية مثالية فيجعلها مشرقة وندية ومضيئة، من دون أن يترك أي مظهر لامع. إضافة الى أن تركيبته خالية من العطور ولا تسبب أي انسداد للمسامات.



L’Oréal Paris Infallible 24HR Fresh Wear Foundation

L’Oréal Paris Infallible 24HR Fresh Wear Foundation



إن كريم الأساس هذا من لوريال باريس L’Oréal Paris، خفيف الوزن ويوفر للبشرة تغطية متوسطة الى كاملة للبشرة، ليمنحها لمسة طبيعية، من دون أن يترك مظهر البشرة دهنياً أو لامعاً. وهو متوافر بدرجات مختلفة ليلائم جميع ألوان البشرة، فلا تترددي في تجربته.

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