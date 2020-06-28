دراسة توضح خطورة فيروس كورونا على المخ

أوضحت دراسة أجريت في كلية لندن الجامعية على بعض المرضى الذين عولجوا من فيروس كورونا، أن الفيروس يمكن أن يتسبب بتلف في المخ ومضاعفات خطيرة.
وأكدت نتائج الدراسة، أن المضاعفات التي قد تنجم عن الإصابة بكورونا، تشمل الجلطات الدماغية والالتهابات والذهان، وأعراض تشبه الخرف في بعض الحالات الشديدة، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
وأوضحت سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة، قولها: "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات كوفيد-19 ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات. من المهم للغاية أن نواصل جمع المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".
وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت للطب النفسي"، الخميس، بالتفصيل 125 حالة من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
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