من فيفي عبده لـ إليسا.. مصفف شعر ميريهان حسين يكشف كواليس تقليدها للفنانات

لايف ستايل

منذ بدء الحجر المنزلي، واتجهت العديد من الفنانات لساحة "السوشيال ميديا"، فمع توقف تصوير بعض الأعمال، ووقف بعض النشاطات الفنية، بات "التيك توك" وجهة البعض الأساسية، خاصة ممن تمتلكن موهبة التقليد.

وكان على رأسهم الفنانة ميريهان حسين، التي باتت تستغل أكثر ساعات الحظر والحجر المنزلي، في إبراز موهبة التقليد.

فنانات عدة قامت ميريهان بتقليدهن مستخدمة تقنيات المكياج، والشعر، مع إطلالات الملابس المختلفة.

ببواريك شعر مختلفة الألوان، ومكياج استثنائي، مع استعراضات مميزة، تطل علينا الفنانة الشابة بين كل حين والآخر بملامح فنانة آخرى.

فبعدما برعت في البداية بلوك فيفي عبده، واختتمت بالفنانة اللبنانية إليسا، ظلت "ميريهان" في المنتصف تتألق بلوكات متنوعة للفنانة نوال الزغبي، أصالة، سميرة سعيد، ومايا دياب.

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كلاهما تظهر بنفس ملامحهن واطلالاتهن.

هيثم دهب يكشف كواليس إطلالات الفنانة الشابة

وكشف مصفف الشعر، هيثم دهب، ل "هن" تفاصيل إطلالات "ميريهان" للمسؤول عنها، حيث يقوم المصفف بتجهيز تسريحات الشعر، والشعر المستعار التي تظهر به الفنانة وتتألق به في كل مقطع.

وقال هيثم: "الموضوع كان مجرد فيديوهات على السوشيال ميديا، قبل ما يبقى نظام حلقات تقليد، بدأنا بفيفي عبده، وجبتلها الباروكة السودة، ومع مع الميكب وصوتها واداءها نجحت فيها". وتابع: "بعدها حضرنا، وعملنا نوال الزغبي، وباقي الفنانات وكل مرة بنجيب البواريك ونصبغها لحد ما نوصل لشعر الفنانة المراد تقليدها، وده مكلف جدا".

مستطرد:" أنا مسؤول عن لوك الشعر في كل الفيديوهات،. ميريهان الموضوع بيكلفها جدا لكن هي متكفلة بيه كله، وبتهتم اوي بعمل الميكب اللي بيوصلها للملامح".

وعن مدة التحضير للوك، أكد" دهب":" بياخد ٥ ساعات تحضير للوك، وكل فيديو بنحضرله قبلها بكتير".