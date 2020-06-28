استشاري قلب: الحامل عرضة لدخول المستشفى بسبب كورونا 5 أضعاف غيرها

علاقات و مجتمع

أكد الدكتور حازم وردة، استشارى أمراض القلب، أن هناك دراسة أمريكية أجريت على 90 ألف سيدة، منذ يناير الماضي حتى 17 يونيو الجاري، من بينهم 8200 سيدة حامل.

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وأوضح وردة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الدراسة أكدت أن الحوامل دخلن المستشفيات أكثر 5 أضعاف من النساء المصابات بكورونا وليسوا من الحوامل.

وأشار إلى أن الحوامل احتجن إلى عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعى ضعف النساء المصابات غير الحوامل مشددًا على أن الدراسة لم تحدد أن السبب فى ذلك بسبب إصابة السيدات الحوامل بكورونا.

وتابع: "ومن هنا نقول أننا بمنع الحمل الآن فى ظل جائحة كورونا أو مواصلته ولكن على كل سيدة حامل أن تعلم أنها عرضة لدخول المستشفى 5 أضعاف غير الحامل".