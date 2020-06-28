غني بالألياف.. طريقة عمل بسكويت بالشوفان

مطبخ

يعتبر البسكويت بالشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف والأحماض، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضيره.

مقادير بسكويت بالشوفان

كوب دقيق

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كوبان شوفان

200 جرام زبدة

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة تحضير بسكويت بالشوفان

يوضع في إناء عميق خليط الدقيق والشوفان والقرفة معًا، وفي إناء آخر تخلط الزبدة مع السكر جيدًا، ثم تضاف المكونات الجافة بالتدريج.

تقلب المكونات جيدًا، ثم يقسم الخليط إلى كرات نضغطها براحة اليد ونضعها في صينية فرن مدهونة بالزبدة

يمكن تزيين قطع البسكويت بحبيبات الشوكولاتة، وتدخل الفرن على نار عالية من أسفل حتى تتحمر ثم من أعلى حتى يصبح الوجه لونه ذهبي فاتح، ويخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ويقدم بالهنا والشفا.