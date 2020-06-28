مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نتائج دراسة علمية أجراها خبراء التغذية، أن تناول النبجر بصورة منتظمة ودورية، يساعد على استقرار مستوى ضغط الدم.

ويفيد موقع Food News، بأن الخبراء يؤكدون على أن الشوندر "البنجر" يحتوي على نترات مفيدة تتحول داخل الشرايين إلى أوكسيد النتروجين، الذي يوسع الأوعية الدموية، ما يساعد على تحسن تدفق الدم وانخفاض مستوى ضغط الدم. وبالنتيجة ينخفض خطر الجلطة الدماغية والنوبات القلبية، بحسب موقع"روسيا اليوم".

وعلاوة على هذا، يقوي أكسيد النتروجين تدفق الدم إلى الدماغ. لذلك للحصول على أعلى نسبة من المواد المفيدة، ينصح الخبراء بتناول عصير النبجر المركز.

وتجدر الإشارة، إلى أن البنجر مادة مفيدة للرياضيين وبصورة خاصة لممارسي رياضة السباحة والجري والتزلج والتزحلق وما شابهها. وقد بينت نتائج الدراسة، أن عصير البنجر، يخفض آلام العضلات ويساعد على إعادة تأهيلها بعد التمارين الشديدة المكثفة.