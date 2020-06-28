الامارات | حسن شاكوش ينفصل بعد مرور 3 أسابيع فقط على الخطوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش ينفصل بعد مرور 3 أسابيع فقط على الخطوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفصل مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خطيبته بعد مرور 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبته حتى الآن عن السبب، بينما رفض شاكوش بدوره التعليق حتى الآن، خاصة أن الانفصال تم منذ ساعات قليلة.

وأعلن والد العروس حسين العدوي على صفحته على "فيس بوك" فسخ خطوبة ابنته، قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة انك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح".

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش احتفل منذ أسابيع قليلة بخطوبته، وبالتحديد يوم الأحد 7 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفني، داخل إحدى فلل مدينة نصر، والمملوكة لأحد الأصدقاء المقربين من شاكوش.



واقتصر حفل الخطوبة على أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، واشترط "شاكوش" على الحضور عدم التقاط أى صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض لأى مشاكل، نظرا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات، ورقص شاكوش مع خطيبته على أغنيتى "بنت الجيران"، و"عود البطل"، وسط رقص وهتاف الحضور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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