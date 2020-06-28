الامارات | صور من المستشفى.. أسماء المنور بعد العملية الجراحية: شكراً لكل الذين غمروني بمحبتهم وورودهم

شكرا لقرائتكم خبر عن صور من المستشفى.. أسماء المنور بعد العملية الجراحية: شكراً لكل الذين غمروني بمحبتهم وورودهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضعت الفنان المغربية أسماء لمنور لعملية جراحية، ونشرت أمس صورا لها وهي على سرير المرض داخل المستشفى.

الفنانة المغربية ظهرت في إحدى الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستغرام"، وهي تتلقى قبلة من ابنها. وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "شكرا جزيلا لكل أفراد عائلتي و أصدقائي الذين غمروني بمحبتهم و باقات ورودهم".

وتابعت: "الحمد لله العملية الجراحية تكللت بالنجاح بفضل مجهودات الدكتور وطاقمه الطبي بأحد مصحات مدينة الدار البيضاء نسأل الله أن يشفي كل مريض . و لكم مني أطيب التحيات والقبلات . أحبكم".

وأسماء لمنور فنانة مغربية ولدت في مدينة الدار البيضاء، وكانت بدايتها بالمجال الغنائي عام 1995 في السابعة عشر من عمرها من خلال إحدى الأغاني التي أنتجتها الإذاعة المغربية، وبين أعوام 1996 و2000 حظيت بفرصة زيارة بلدان عديدة رفقة «مجموعة أوريونتال مود الموسيقية». وحظيت بالتعاون مع الفنان كاظم الساهر والفنان أبو بكر سالم وعبد الله الرويشد وعلي بن محمد وحسين الجسمي، وعرفت بتعاونها مع علي بن محمد بأغنية «قلبي دايم معاكم» التي حققت نجاحاً عربيًا، وهي أول من قدمت أغنية مشتركة مع الفنان كاظم الساهر.

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