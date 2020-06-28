10 أصول للتصرّف مع العاملة المنزليّة

الراحمون يرحمهم الرحمن. اِرْحَمْوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكم مَنْ فِي السَّمَاءِ"، فالرحمة والتعاطف أمران أساسيّان في التعامل بين البشر. فقد تجتاجين إلى من يعينكِ في أمور المنزل، وتلجئين إلى مساعدة عاملة منزلية تعينك في بعض أمور البيت؛ لذا أحسني التصرّف معها، من خلال بعض النصائح التي تقدّمها لك خبيرة الإتيكيت "نادين ضاهر":

-لا تقسي عليها في التعامل، وفي توجيه عبارات التأنيب إليها باستمرار مراعاةً لشعورها؛ فهي إنسان يتمتع بحقوق، كسائر البشر.

-تجنّبي تسمية العاملة المنزليّة بـ"الخادمة"، فمن المُفضّل مناداتها باسمها الحقيقيّ.

-عليك الاهتمام بمظهر العاملة المنزليّة، فهي تعكس صورتك وصورة منزلك؛ لذا احرصي على أن ترتدي لباساً موحّداً نظيفاً.

-إنّ المعاملة بينك وبين العاملة المنزليّة يجب أن تُبنى على أساس الاحترام والتفاهم، فهي تعيش معك لمدّة طويلة، وتشاركك حياتك الخاصّة في المنزل.

-إذا أخطأت العاملة في أداء عمل ما طُلب منها، فلا تُعنّفيها لفظيّاً وجسديّاً، لأنّ الصبر والتفاهم أفضل من التوبيخ الذي يولّد كرهاً بينكما.

-لا ترهقيها بالأعمال الشاقّة المستمرّة، بل دعيها تتمتّع بإجازة أسبوعية، فمن حقها الراحة بشكل دوريّ.

-اعتني بالعاملة في حال المرض.

-يُفضّل أن تستهلّي طلبك باستخدام العبارات اللطيفة، من مثل: "لو سمحت"، "من فضلك"...

-امنحي العاملة مساحة من الخصوصية، من خلال توفير غرفة صغيرة لها، تقضي فيها أوقات فراغها.

-احرصي على إطعام العاملة من الطبق الرئيس كسائر أفراد عائلتك، فمن غير المسموح تقديم الفضلات لها، أو ما تبقّى من الوجبة.

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