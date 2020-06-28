تعرفي على طُرق تنسيق "السينكرز" مع الملابس الصيفية وواكبي الموضة

تعتبر أحذية السنيكرز أو الأحذية الرياضية من أهم صيحات موضة الاكسسوارات الأكثر رواجاً لصيف 2020، حيث أن ارتداءها لم يعد محصوراً لممارسة الرياضة أو في النوادي الرياضية، حيث باتت أحذية السنيكرز قطعاً أساسية في خزانة المرأة العاشقة للإطلالة الكاجوال مع الملابس الصيفية، حيث أضحت تنسقها مع مختلف أساليب اللبس والإطلالات العصرية سواء مع البدلات أو الفساتين بمختلف تصاميمها بالإضافة إلى الملابس الرياضية.

ولصيف 2020، قدمت أهم الماركات العالمية الكثير من تصاميم السنيكرز الملونة أو باللون الأبيض الترندي، حيث تم تنسيقها على منصات عروضها بأساليب متنوعة بتنوعة الأذواق تتناسب وآخر صيحات الموضة، فإذا كنت من محبات أحذية السنيكرز، لا بد لك أن تطّلعي على مختلف تصاميمها التي نقدمها إليك في ما يلي لتكون إطلالتك آخر موضة لصيف 2020.

السنيكرز آخر موضة صيف 2020 مع الملابس الصيفية

يعد السنيكرز الأبيض من أساسيات امرأة صيف 2020 وهو آخر موضة، فهو وبلونه الفاتح الكلاسيكي يليق بمختلف ألوان الأزياء.. كما وأن خطوط الموضة العالمية أثبتت لنا أنه بالإمكان اعتماده مع إطلالات متنوعة سواء أردت تنسيقه مع بدلة أو جمبسوت باللون الأزرق، كما رصدناه ضمن عرض أوف وايت Off-White لإطلالة نهارية مناسبة لعاشقات الأسلوب الكاجوال، كما ويمكنك تنسيق السنيكرز الأبيض مع إطلالة كاملة باللون الأبيض، والتي تعد ترندي وعصري هذا الصيف.

كما ولفتنا السنيكرز الأبيض بتصميمه الأكثر نعومة ضمن عرض كوتش Coach وتفاصيله باللون الأسود. يمكنك اعتماده هذا الصيف مع فستان مريح باللون الأحمر أو مع شورت دنيم وتوب أبيض لإطلالة أكثر كاجوال.



أحذية السنيكرز الملونة آخر موضة لصيف 2020

أبهرتنا دور الأزياء العالمية بتصاميم أحذية السنيكرز الملونة الضخمة لموسم صيف 2020، فرصدناه بألوان مفعمة بالحيوية مضفيةً على الإطلالة لمسة من الانتعاش المميز، ويمُكنك الاختيار من علامة باير موس Pyer Moss السنيكرز باللون الأصفر الحيوي، فهو سيجعل من إطلالتك فريدة من نوعها وملفتة خلال صيف 2020، ونسقي السنيكرز الأصفر مع بنطلون بخصر عالٍ Paper bag waist وتوب باللون الأبيض أو الأصفر لإطلالة نهارية مناسبة لزيارة الصديقات أو الذهاب إلى السوق.

أما لإطلالة أكثر أنوثة ونعومة، اعتمدي السنيكرز الملون مع فستان بأسلوب بوهيمي، شرط أن يكون بلون مناسب معه، كما رصدناه ضمن عرض روك Rokh. أو يمكنك أن تختاري السنيكرز الأسود لارتدائه مع توب وتنورة صيفية ناعمة مفعمة بالألوان.

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