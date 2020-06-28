أستاذ نساء وتوليد: لا يوجد حتى الآن حالات وضعت أجنة مشوهة بسبب كورونا

صحة
أكد الدكتور عبد المنعم فوزى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنه لا يوجد حتى الآن حالات طبية تقول إن الأم الحامل وضعت جنينا مشوها أو أجبرت على الإجهاض بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
وشدد فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، على أنه لم يثبت إلى الآن علمياً بأن الحمل سبب فى الإصابة بكورونا.
وأوضح فوزي أنه لا يوجد وسيلة تنقل الأم المصابة بكورونا الفيروس للجنين الذى تحمله، وتابع: "طول عمرنا عارفين أن الحمل يقلل المناعة ونتعامل معه".
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