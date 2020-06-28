بعد التعايش مع كورونا.. "الصحة العالمية" توضح كيفية التعامل مع أعراض المرض

صحة
بدأت مصر، بالأمس، خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد بتقليل ساعات حظر التجول، وبدء فتح الكافيهات والمقاهي جزئيا بالإضافة إلى فتح دور السينما والمسارح، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بالفيروس.
ولكن عودة الحياة تدريجيا يمكن أن يسبب انتشار كورونا، لذا قدمت منظمة الصحة العالمية نصائحها في حالة شعرت بتوعك أو بأحد أعراض الفيروس التاجي الذي يسبب كوفيد 19.
في حالة الأعراض البسيطة
وتقول الصحة العالمية إنه في حال بدأت تشعر بأعراض خفيفة مثل الصداع والحمى المنخفضة الدرجة أو وصلت درجة الحرارة إلى 37.3 درجة مئوية أو أكثر مع ورشح خفيف في الأنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل حتى تتعافى تماما.
ويفضل الاستعانة بشخص ما لإحضار ما تحتاج إليه من لوازم من خارج المنزل، وإذا كنت مضطرا إلى الخروج لشراء تلك اللوازم، عليك ارتداء قناع لتجنب نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.
كما يجب عليك تجنب مخالطة الآخرين وزيارتك للمرافق الطبية طالما الإعياء بسيط لأن هذه المرافق تعمل بفعّالية أكبر دون ضغط.
في حالة الأعراض القوية
إذا كنت تعاني من أعراض قوية لـ كوفيد 19، مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، يجب طلب المشورة الطبية على الفور، فقد تكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية أخرى.
كما يجب الاتصال قبل الذهاب إلى مقدم الرعاية وإخباره إن كنت قد خالطت أي مصابين بكورونا مؤخرا.
اتصالك المسبق بمقدم الرعاية سيسمح بتوجيهك سريعاً إلى مرفق الرعاية الصحية المناسب. وسيساعد ذلك أيضاً على منع أي انتشار محتمل للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وغيره من الفيروسات.
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