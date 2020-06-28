تألقي بأجمل الإطلالات في الصيف من وحي كارولين عزمي

تخرجت الممثلة المصرية الشابة كارولين عزمي في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي تهتمُّ بأزيائها بشكل واضح، وتنسِّق قطعها المختلفة بما يتناسب مع مناسباتها وشخصيتها، ولتنوعها في الخيارات المناسبة للشابات؛ جمعنا لمُحِبَّاتِها عدة خيارات؛ ليتأنقن من وحيها.

خيارات الأزياء الصيفية

لأزياء مناسبة لفصل الصيف الحالي، ارتدت كارولين بنطالًا أسود مع بلوزة فضية مزينة بخطوط سوداء ومصممة بكم واحد؛ لخيار مناسب للشابات، وظهرت ببنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض برسمة كرتونية، وأطلّت بفستان قصير أسود مزين بزهور ملونة؛ لإطلالة أنيقة مناسبة للحفلات البسيطة، واختارت فستانًا أبيض طويلًا مصممًا بقماش خفيف؛ لمظهر شبابي ناعم.

فساتين المناسبات الضخمة

تتأنق كارولين بعدة فساتين مناسبة للمناسبات الضخمة، منها فستان أسود من الحرير المصمم بشكل ناعم ومزيّن بنقشة ذهبية في الخصر، وتجمّلت بفستان فضي مزين بحبيبات اللؤلؤ؛ لإطلالة مميزة، ونسقت فستانًا أسود قصيرًا مزينًا برسمة ذهبية ضخمة مع حذاء ببوت قصير ولامع.



الخيارات الشتوية

اعتمدت كارولين عزمي عدة خيارات أنيقة خلال فصل الشتاء الماضي، من أبرزها بنطال أسود من الجينز مع بلوزة بنية بطبعات جلد الثعبان؛ لإطلالة شبابية أنيقة، وتزينت ببنطال زهري من القطن مع تيشيرت أبيض برسوم كرتونية ومعطف رمادي رياضي، ولإطلالة مناسبة للشابات نسقت بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة رمادية وحذاء بوت أسود طويل.

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