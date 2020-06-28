"قومى المرأة" ينظم جولات ميدانية للتوعية بخطورة ختان الإناث

علاقات و مجتمع

شاركت الرائدات الصحيات خلال جولاتهن الميدانية للتوعية الصحية للأهالي بمحافظة الإسكندرية في التوعية برسائل حملة طرق الأبواب التى تنفذها فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات بعنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2020.

يأتي ذلك في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور" والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

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واستهدفت الحملة 15451 سيدة و9802 رجل و16206 أطفال بإجمالى عدد مستهدفين 41459 وذلك بـ23 منطقة وقرية (الجمرك، المنشيه اللبان، أبيس، الحضرة القبلية، وادي القمر، الدخيلة، العجمي البحرية، البيطاش، كرموز الجزائر، الوادي، الجلاء، بهيج، قرية 14، البنجر 1، الطابية، حوض 10، الملاحة أبيس 2، أبيس 1).

وتم التوعية برسائل الحملة بمشاركة عدد 89 رائده صحية. هذا وقد قامت الرائدات الصحيات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الاناث وأن الختان عادة وليست عبادة وان جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الاناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى، وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة طرق الابواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمده 8 ايام بمعدل يومين في الاسبوع ، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة واضرار هذه الممارسة الخاطئة.