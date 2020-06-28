استشاري جراحة أطفال ينصح بتأجيل الحمل حتى انتهاء جائحة كورونا

صحة
قال الدكتور محمد على يوسف،استشارى جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إنه حتى الآن لا يوجد دراسات تؤكد كيفية انتقال فيروس كورونا من الأم الحامل إلى الجنين، لافتاً إلى أن الجائحة حديثة والفيروس ما زال فى بدايته والدراسات حوله قليلة.
ونصح يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بتأجيل الحمل خلال هذه الفترة قائلًا: "من الضرورى أن تؤجل النساء الحمل إلى حين الانتهاء من الجائحة".
وأوضح أن الإجراءات الطبية المعتمدة فى كورونا الآن تسببت فى تشوية الأجنة، وعليه يجب أن نوقف عملية الحمل الآن، مشدداً على أنه لا يقول بإجهاض الحوامل.
وتابع: "أدوية كورونا تؤثر على الجنين فضلاً عن أن متابعة السيدة الحامل مع الطبيب وخروجها من منزلها مرات عدة يجعل فرصة تعرضها للإصابة كبيرة ويشكل خطورة شديدة عليها.
وأشار "فوزى" إلى أن هناك دراسة أجريت على 9 نساء حوامل فى الصين وأصبن بفيروس كورونا وهن فى الثلث الأخير من حملهن، وعقب وضعهن وفحص أبنائهن تبين أن المواليد بصحة جيدة باستثناء مولود واحد أصيب بكورونا، لافتاً إلى أنه رغم عدم وجود طريقة تربط بين إصابة الأجنة بكورونا بسبب حمل الأم للفيروس، مضيفا: "لكن علينا اجتناب المخاطر وإيقاف الحمل خلال تلك الفترة".
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