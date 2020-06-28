6 علامات تكشف بطء عملية التمثيل الغذائي لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

زيادة الوزن من المشكلات التي تؤرق الكثير خاصة مع عدم القدرة على فقدانه رغم اتباع أنظمة غذائية صحية، وممارسة التمرينات الرياضية، إلا أن هناك مشكلة رئيسية وراء ذلك وهي بطء عملية التمثيل الغذائي، خاصة أنها تساهم في زيادة حرق الدهون.

وللتعرف على العلامات المنذرة لبطء التمثيل الغذائي.

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