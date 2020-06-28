انفصال حسن شاكوش عن خطيبته بعد 3 أسابيع من الخطوبة ووالدها: الأمور وضحت

علاقات و مجتمع

أعلن والد "منى"، خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انفصال ابنته عن المغني الشعبي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حسن عوف العدوي والد الفتاة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش إديتك فرصة إنك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك".

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وأضاف "العدوي" على صورته مع ابنته التي نشرها: "اللى جاى إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح".

وجاء الإنفضال منذ ساعات قليلة، بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبة شاكوش حتى الآن عن السبب.

واحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته يوم الأحد 7 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفنى، داخل إحدى فيلات مدينة نصر.