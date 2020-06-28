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علاقات و مجتمع
أعلن والد "منى"، خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انفصال ابنته عن المغني الشعبي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال حسن عوف العدوي والد الفتاة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش إديتك فرصة إنك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك".
وأضاف "العدوي" على صورته مع ابنته التي نشرها: "اللى جاى إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح".
وجاء الإنفضال منذ ساعات قليلة، بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبة شاكوش حتى الآن عن السبب.
واحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته يوم الأحد 7 يونيو على فتاة من خارج الوسط الفنى، داخل إحدى فيلات مدينة نصر.
كانت هذه تفاصيل خبر انفصال حسن شاكوش عن خطيبته بعد 3 أسابيع من الخطوبة ووالدها: الأمور وضحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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