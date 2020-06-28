سيدة تتهم شابا بتشويه وجهها بسبب "قعدة ستات": عايزني أتنازل عن المحضر

علاقات و مجتمع

ربما قادها قدرها لفقدان أهم ملامحها، بعدما اعتدى عليها أحد الأشخاص، بأداة حادة "مطوة" في منزلها، ليقوم بتشويه جسدها، بل ووجها مشوها ملامحها، انتقاما منها على ما قالته بحق أمه وشقيقته.

ثمة كلام منقول بـ"قعدة ستات" وصل بالضحية "مريم.ع" 21 عاما، في قرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إلى خسارة ملامحها بعدما تعرضت لحادث، حيث قام أحدهم، ويدعى "ا. س" بالتهجم عليها وضربها ضربا مبرحا أدى إلى حدوث تشوهات بوجهها وجسدها، بحسب رواية مريم.

كان محبوس وطلع ينتقم لأمه بسبب كلام اتنقلها

تقول "مريم"، إنه في يوم 5 يونيو الماضي، توجهت لعش الزوجية، بصحبة طفلها وصديقتها لتنظيف المنزل، خاصة أن زوجها مسافر ومنزلهما خالٍ: "روحت أنضف الشقة ومعايا ابني وصاحبتي، وشقتي في بيت حماتي عموما اللي هي عمة المتهم أخت أبوه".

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وتابعت: "أول ما دخلت بعت ابني يجيب مسحوق وفي خلال دقيقتين الباب خبط، افتكرته ابني فتحت لقيته قالي انتي بقى اللى شتمتي أمي وأختي وطلع المطوة وبهدل جسمي ووشي وصاحبتي مقدرتش تحوش ولا حتى حماتي من تحت قدرت تنقذني".

وأضافت لـ"هن": "للموضوع كله إن حماتي وصلت لوالدته وأخته اني اتكلمت عليهم في قاعدة عادي لاقيته جاي ينتقم كده"، مستطردة: "خدوني على المستشفى وأخدت غرز عشان يلحقوني بس وشي اتشوه".

لم تترك "مريم" الأمر على باب المستشفى، فسرعان ما توجهت للقسم وحررت محضرا، حمل رقم 4767 جنح منية النصر، في محاولات منها للبحث عن المتهم واسترداد حقها".

واختتمت قائلة: "بيهددني عشان أتنازل عن المحضر وأنا نفسي وشي يرجع زي الأول ويتحبس ويجيلي حقي، نفسي دكتور يتبنى حالتي ويعالجني".

ومن جانبه، أوضح السيد معوض محمود، المحامي بالقضاء العالي، لدى محاكم الجنايات، ومحامي الفتاة، أن الفتاة تنتظر تحديد جلسة، قائلا: "التقرير الطبي أقل من 21 يوم فكده مش جناية، لكن محتاجة تتعرض تاني لو أثبتت أنه تعرضت لعاهة مستديمة هتكون جناية فعلا".