خبيرة تكشف عن حيلة بسيطة للإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - مع إدراك العديد منا لمدى أهمية صحتنا أكثر من أي وقت مضى، هل يمكن أن يكون التنويم المغناطيسي هو الحل للتخلص من عادة إدمان التدخين؟.

يأتي الإقلاع عن التدخين مع مجموعة من الفوائد، من إتاحة التنفس بسهولة أكبر إلى تحسين الخصوبة، وفقا لما ذكره موقع"روسيا اليوم".

وتحدثت خبيرة العلاج التنفسي، سوزان هيبورن، مع موقع "إكسبرس"، لمناقشة كيف يمكن لقوة العقل أن تساعد على الإقلاع عن التدخين إلى الأبد.

وقالت هيبورن إن التنويم المغناطيسي هو ثورة مغيرة للعقل: تقنية بسيطة ستخلصك من سلوكيات الإدمان إلى الأبد.

وأوضحت: "يمكن أن يساعد التنويم المغناطيسي في أكثر العادات غير الصحية شيوعا، وهو الإدمان الذي يمكن أن يكون لمجموعة متنوعة من الأشياء - الطعام والتدخين والكحول والعقاقير الترفيهية والتسوق والجنس، وأجهزة الكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. وعندما يتعلق الأمر بالإدمان، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المعقدة التي تجعل المرء يشعر بأنه مضطر إلى أخذ استراحة من واقع الحياة والانغماس في عالم خيالي. وبالنسبة للبعض، فإن عالم الخيال هو الانغماس في الذات أكثر من مرة".

وعندما سُئلت عن ماهية الإدمان بالضبط ولماذا يصعب علاجه، أجابت سوزان: "الإدمان هو إكراه على الانخراط في نشاط معين وتكرار هذا النشاط مرارا وتكرارا، لتصبح عاجزا عن التوقف. ويمكن لأي شخص أن يصاب بالإدمان. ولكن تجربة الإدمان تختلف من شخص لآخر. وهذا بسبب وجود العديد من العوامل - شخصيتك وتصرفك، وظروف حياتك والمادة أو السلوك الذي تدمن عليه".

Advertisements

وكشفت سوزان أن العلاج بالتنويم المغناطيسي يسمح لك بالوصول إلى عقلك الباطن بسهولة - الجزء من العقل الذي يتحكم في الرغبة والاندفاعات.

وأضافت: "بمجرد الوصول إلى هناك، ستحذف بشكل فعال السلوكيات والارتباطات العاطفية والأفكار التي تسبب سلوكك الإدماني في المقام الأول من عقلك الباطن، سواء كان الكحول أو المخدرات أو التسوق أو الجنس أو أي شيء آخر. وهذا مثل حذف الملفات من جهاز كمبيوتر. وستقوم بعد ذلك "بإعادة برمجة" عقلك بأفكار وسلوكيات إيجابية وصحية تعزز الحياة".

وعندما يتعلق الأمر ببعض التغييرات التي يمكن أن تحدث لعقل الشخص وجسمه، من خلال استخدام التنويم المغناطيسي، قالت سوزان إنه بعد العلاج بالتنويم المغناطيسي، أبلغ العديد من العملاء عن شعورهم بأنهم شخص جديد تماما. وقالت: “النتائج طويلة الأمد وشبه فورية. وذلك لأن العلاج بالتنويم المغناطيسي يعلمك إعادة برمجة عقلك، وستجد أنه من السهل تحديد وتغيير سلوكك الإدماني الإشكالي، أيا كان الأمر، واستبداله بأنماط سلوكية إيجابية وصحية".

وتستخدم الخبيرة أسلوب التنويم المغناطيسي كشكل من أشكال الاسترخاء العميق، ولكن في هذه الحالة، من الممكن تجاوز العقل الواعي، والوصول إلى العقل الباطن، والذي يمكن بعد ذلك إعادة برمجته.

وعندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين باستخدام التنويم المغناطيسي، أوضحت سوزان: "التنويم المغناطيسي يعمل بشكل جيد مع الإقلاع عن التدخين لأنه يزيل الشعور بالذنب والقلق والتوتر المرتبط بالإدمان. إنها طريقة بسيطة ولكنها جذرية للسيطرة على حياتك من دون علاج. ومعظم الأشخاص الذين يعانون من الإدمان يعرفون بالفعل ما يجب عليهم فعله من أجل الإقلاع عن إدمانهم، ولكن كل ذلك يبدو صعبا للغاية. التنويم المغناطيسي يمكن أن يحرر أي شخص من أي إدمان، شريطة أن يكون لديك الدافع لرغبتك في ذلك بنفسك. كما يعد وسيلة للسيطرة على حياتك، واستعادة ثقتك بنفسك وإعادة بناء علاقات صحية وطبيعية مع المقربين منك".