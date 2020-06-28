محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
خلط العسل بالقرفة يمتاز بالعديد من الخصائص العلاجية، وفوائده الصحية المتنوعة، خاصة للقيمة الغذائية التي يحتويها كل منهما، ولكن تتعدد الخرافات حول استخدامات ذلك الخليط.
وللتعرف على الخرافات الشائعة حول الفوائد التي يقدمها العسل والقرفة.
وقراءة المزيد.. اضغط هنا:
كانت هذه تفاصيل خبر 5 خرافات عن العسل والقرفة.. إليك فوائدهما الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.