5 خرافات عن العسل والقرفة.. إليك فوائدهما الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

خلط العسل بالقرفة يمتاز بالعديد من الخصائص العلاجية، وفوائده الصحية المتنوعة، خاصة للقيمة الغذائية التي يحتويها كل منهما، ولكن تتعدد الخرافات حول استخدامات ذلك الخليط.

وللتعرف على الخرافات الشائعة حول الفوائد التي يقدمها العسل والقرفة.

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