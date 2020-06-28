إليك ما يحدث لجسمك عندما تستبدل الشاي بالقهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

ينقسم الغالبية إلى محبي القهوة ومحبي الشاي، وبمجرد اختيار أحد الجانبين، من غير المحتمل أن تتحول عن طيب خاطر إلى الآخر، ولكن فوائد شرب الشاي بشكل يومي بدلاً من القهوة موثقة جيدًا، كما ينصح موقع "Reader's Digest"، فإن إجراء التبديل يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، ويخفض نسبة الكوليسترول، وحتى تبييض أسنانك بمرور الوقت.

ومع ذلك، يعد التحول من القهوة إلى الشاي تغييرًا كبيرًا ويجب أن تكون مستعدًا أيضًا للآثار الجانبية السلبية، بما في ذلك الصداع الناجم عن أعراض الانسحاب من الكافيين، والذي يكون محتواه أعلى في القهوة منه في الشاي، وقد تجد أن مزاجك يتأثر بشدة أيضًا، حيث ثبت أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ومع ذلك، إذا كنت تفكر في إجراء التبديل، لأي سبب من الأسباب، فهناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها حول كيفية تأثير التخلص من القهوة للشاي على حياتك، للأفضل.

- قد يؤدي التحول إلى الشاي إلى كبح إدمان الكافيين

إجراء التبديل وتناول الشاي بدلا من القهوة يجعلك أقل اعتمادًا على الكافيين بشكل عام، وهو ما يمكن أن يكون شيئًا جيدًا، ويحتوي فنجان القهوة على نحو 95 مجم من الكافيين وكوب من الشاي الأسود يحتوي على نحو 47 مجم من الكافيين.

- تنظيم النوم والتأثير على البشرة

Advertisements

في مقالة للكاتبة Allie Lembo بموقع " "insider"، سردت فهيا تجربتها مع تحول تناولها من القهوة إلى الشادي لمدة 3 أشهر بعدما اكتشفت أنها أصبحت من مدمني الكافين، وقالت: كنت أعاني من أعراض انسحاب الكافيين، أصبحت سريعة الانفعال، وأكافح للتركيز على مدار اليوم، وأصاب بالصداع، وأشعر بانخفاض كبير في مستويات طاقتي بعد الظهر، ولكنني تخلصت من هذه الأعراض التي عادة ما تستمر من يومين إلى تسعة أيام.

وبعدا استبدال القهوة بالشاي لاحظت أنها تنام أفضل لقلة نسبة الكافيين التي كانت تتناولها، وشعرت بأن بشرتها أصبحت أكثر وضوحًا لأنه استهلك كمية أقل من منتجات الألبان والكافيين.

- قد يكون الشاي هو الخيار الصحي على المدى الطويل

بغض النظر عن تفضيلك العام، لا يوجد إنكار للفوائد الصحية للتحول من القهوة إلى الشاي، إذ إن القهوة تحتوي على مركبات تزيد من الكوليسترول الضار، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن أن يؤدي استبدال القهوة بالشاي إلى خفض نسبة الكوليسترول أو تحسينه، فضلا عن أن القهوة تتسبب أيضًا في ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

كما أن التحكم في تناول الكافيين أسهل مع الشاي بشكل عام، لأنه يوجد كمية أقل في كل كوب، كما أن كثرة القهوة في نظامك تجعل من الصعب على جسمك امتصاص المغنيسيوم، مما يؤدي إلى تقلصات العضلات والأرق.

ويرطب الشاي أيضًا جسمك بشكل أفضل من القهوة، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لأن الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، يحتوي على مضادات الأكسدة القوية للغاية التي تساعد على محاربة الجزيئات المسببة للسرطان في الجسم.