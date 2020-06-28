علاقات و مجتمع
لازال اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، يثيران الجدل بصور ابنتهما ومقاطع فيديو لها والتي يقومان بعرضها على متابعيهما.
ونشر "حسن" عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لطفلته "إيلين" وهي ترتدي فستانا أسود، معلقًا على الصور: "الأسود يليق بكِ".
وتفاعل العديد من متابعي اليوتيوبر بالتعليق على صور ابنته: "خافوا عليها"، "يليق بيها إيه حرام عليك"، "إيه الجمال دا ربنا يخليها"، بينما وجهت أخرى انتقادها إلى زينب، قائلة: "دا منظر واحدة مسقطة وأبوها لسة ميت".
يذكر أن أحمد حسن وزينب يثيران الجدل بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرونها عن حياتهما الشخصية، وآخرها الفيديو الذي ظهرت من خلاله "زينب" تبكي رحيل والدها، بينما يصورها زوجها ويتابع التعليقات وهي منهارة في البكاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن ينشر صور لابنته بالأسود: يليق بكِ.. ومتابعون: خافوا عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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