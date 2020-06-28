بدون دقيق.. طريقة عمل بان كيك

مطبخ
كتب: هن -
11:52 م | السبت 27 يونيو 2020
يمكن تجهيز بان كيك الموز المهروس بدون دقيق ما يجعلها ملائمة للدايت، خاصة مع طعمها المسكر الرائع، كما أنها صحية أكثر للأطفال.
المقادير
2 موزة كبيرة.
2 بيضة.
1/4 ملعقة صغيرة باكينج باودر.
رشة فانيليا.
مابل سيرب أو صوص كرميل.
طريقة التحضير
يخفق البيض، ويهرس الموز، مع الباكنج باودرحتى يصبح الخليط أشبه بعجين.
في مقلاة صغيرة، يفضل أن تكون تيفال حتى لا تستخدمي أي دهون، يقلى خليط البان كيك.
لمدة دقيقة يوضع خليط البان كيك على كل جانب واحدة تلو الأخرى.
يقدم البان كيك مع الصوص المفضل، ويمكن استخدام العسل بدلا من ذلك أو زبدة الفول السوداني المغذية، وقطع الفواكه.
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