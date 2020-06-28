الامارات | محمد هنيدي يصوّر «النمس والإنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يصوّر «النمس والإنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى النجم، محمد هنيدي، من تصوير مشاهد خارجية عدة في شوارع القاهرة، في فيلمه الجديد «النمس والإنس»، التي جمعت بينه وبين الفنانتين صابرين ومنة شلبي، وآخرين من النجوم، حيث عاد هنيدي، أمس، للاستوديو لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية. وفيلم «النمس والإنس» من بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومى فؤاد، حيث يعود محمد هنيدى بفيلم «النمس والإنس» إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، حين قدم آخر أعماله وهو فيلم «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» عام 2017، بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفي لبيب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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