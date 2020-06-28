الامارات | المغني الأميركي آشر: «I Cry»

شكرا لقرائتكم خبر عن المغني الأميركي آشر: «I Cry» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المغني الأمريكي، آشر، أغنية جديدة بعنوان «I Cry»، يحث فيها الرجال على إظهار عواطفهم، خصوصاً بعد وفاة جورج فلويد على أيدى الشرطة الأميركية، وقال آشر إن الأغنية مستوحاة من رغبته في تعليم أبنائه أنه من الجيد الإفصاح والتعبير عن المشاعر، موضحاً أنه نشأ على اعتقاد خاطئ، وهو أن الرجال يجب أن يظهروا القوة ويخفوا مشاعر الضعف والبكاء.

وكان آشر شوهد أخيراً، خلال فترة الحجر الصحي، في نزهة على الدراجة بصحبة صديقته الجديدة، جنيفر جويكوتشيا، وكلبه، حيث رصدتهما عدسات المصورين وهما يتجولان في شوارع لوس أنجلوس ويضعان كمامتين. ويأتي ارتباط آشر بخطيبته الجديدة بعدما انفصل عن زوجته، جريس ميجال، التي تزوجها في سبتمبر عام 2015 بعد قصة حب قوية.

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