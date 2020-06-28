الامارات | 162 ألف دولار لحذاء صنعه مؤسِّس «نايكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 162 ألف دولار لحذاء صنعه مؤسِّس «نايكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع حذاء رياضي أبيض اللون، صنعه يدوياً المؤسس المشارك لشركة «نايكي» الأميركية للأدوات الرياضية، بيل باورمان، في مطلع السبعينات، بسعر 162 ألفاً و500 دولار، وذلك في مزاد أقيم في نيويورك، حسب ما ذكرت دار مزادات سوثبي، أول من أمس. وكان باورمان مدرباً لسباقات المضمار في جامعة أوريغون، عندما أنتج أحذية «وافل سبايك» لعدائه جون مايز. وتجاوز السعر النهائي، الذي دفعه مشترٍ مجهول، السعر التقديري الأولي الذي حددته «دار سوثبي» عند 150 ألف دولار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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