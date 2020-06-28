الامارات | كارول منصور: في «الحجر».. بيروت صارت مدينة قطط

شكرا لقرائتكم خبر عن كارول منصور: في «الحجر».. بيروت صارت مدينة قطط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدي المخرجة اللبنانية، كارول منصور، اعتقادها بأنّ «لا شيء تغيّر» في عالمنا بعد أزمة تفشي وباء «كوفيد-19»، برغم إتاحتها الفرصة لذلك، إذ كانت أشبه بالضغط على زر التوقف للعالم أجمع.

وبينما تلفت في مقابلة عبر تطبيق «زوم»، إلى أنّ العيش في ظل القيود المفروضة لمكافحة الوباء أخذها في أعمالها إلى «البُعد الشخصي»، وإلى النظر الى مدينتها بيروت، التي «صارت مدينة قطط» بعيون أخرى، تبقي الباب مفتوحاً أمام الأسئلة حول مستقبل «الكاميرا»، والإنتاج السينمائي بعد هذه الأزمة.

وتقول منصور، المقيمة في بيروت، إنّ ما جرى منذ تفشي «كوفيد-19» عالمياً يشبه «قيامنا بالضغط على زر التوقّف (بوز)»، مضيفة: «لكنني خائفة جداً مما سيحصل بعدما تعود الحياة إلى طبيعتها»، لأنّ الأزمة «لم تعلّمنا شيئاً على ما يبدو».

وتعدّ المخرجة اللبنانية، التي فقدت والدها نتيجة إصابته بالفيروس، وكان يعيش في كندا، أنّ عدم تعلّم شيء هو «أكثر ما يخيف»، مضيفة بلهجة ساخرة: «ربما أنّ السماء نظفت قليلاً وكذلك الأنهار، ولكن إذا لم تغيّرنا أزمة (كورونا)، فلا أعرف ما قد يؤدي إلى ذلك».

وأنتجت منصور شريطي فيديو قصيرين عن الوباء، أحدهما عن والدها.

وتقول في فيلم «أبي الذي قتله كوفيد-19»: «كل يوم نسمع عن أعداد الإصابات، وعن ناس ماتوا جراء الإصابة بـ(كورونا)، لكن لم أكن أتخيل في حياتي أن يكون والدي أحد هذه الأرقام».

وفي الفيديو الثاني «كوفيد-يو»، تلقي الضوء على تضارب «مشاعرها وآمالها وهواجسها» في مدينتها بيروت، في ظل القيود التي فرضت لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد. و«بيروت بشعة» بالنسبة إلى كارول منصور، «بسبب البناء العشوائي وانتشار المراكز التجارية الضخمة، والإصرار على هدم الأبنية القديمة»، لكنها «تغيّرت» في ظل أزمة الوباء. وتضيف: «صرت مثلاً تسير في (شوارعها المزدحمة عادة) كشارع الحمرا، وحيدةً وسط القطط.. صارت مدينة قطط». وتتساءل: «هل بيروت صارت جميلة أو أنّ الهدوء جمّلها؟».

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وعمّا تغيّر فيها في ظل الأزمة، تؤكد المخرجة اللبنانية، ذات الأصول الفلسطينية، التي اشتهرت بأفلامها الوثائقية الحائزة جوائز دولية عدّة، آخرها جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان دلهي السينمائي الدولي عن فيلمها «خيوط السرد»، «اكتشفت أموراً عن نفسي لم أكن أعرفها من قبل». ثم تقول ضاحكة: «صرت أتكلم، وهذا ما لاحظه القريبون منّي».

وتتابع: «أدركت أنه يمكنني أن أعيش بالملابس نفسها من دون الكثير من الأمور المادية، أشتاق فقط إلى الأصدقاء والعناق، وكل المتبقي يمكن الاستغناء عنه».

خلال فترة الحجر، قررت كارول أن تعدّ فيلماً عن والدتها، التي أتت إلى لبنان عام 1948 من مدينة يافا الفلسطينية، وتوفيت عام 2015. وتقول إنّه سيكون «شخصياً جداً أيضاً، ويأتي بعد الفيلمين: (كوفيد وأنا وبيروت)، و(كوفيد ووالدي والموت).. ماذا سأفعل بعد هذه الأفلام؟ لم يبق لي أي شيء شخصي أتحدث عنه».

ويتمحور الفيلم حول أحاديث والدتها «عن فلسطين»، خلال معاناتها من مرض الزهايمر. «كنت أصوّرها من دون أن أقصد في حينه أن أجمع المقاطع في فيلم».

أثر الوباء في السينما

عن الأثر الذي قد تخلّفه أزمة الوباء في الإنتاج السينمائي و«الكاميرا» عموماً، تقول كارول منصور: «لا أعرف المسألة مطروحة منذ أصبح التصوير سهلاً، مع بروز الهواتف الذكية والكاميرات الصغيرة، لكنّ الأصل في القصة والحبكة وليس في مجرد التصوير». وتبدي اعتقادها أنّ «السينما كلها ستتغير، فنحن مثلاً لا نعرف متى سنستطيع العودة إلى القاعات» لمشاهدة الأفلام، وهذا يحدث في وقت نتعرّف فيه إلى «طرق جديدة» للعرض والتصوير، مضيفة: «مع خيوط السرد، قمنا بعروض عدة عبر (زوم) شارك فيها 350 شخصاً من 20 دولة، تفرجنا على الفيلم، ثم حصل بعدها نقاش. في هذا المجال، هناك تغيير بالتأكيد».

«يمكنني أن أعيش بالملابس نفسها، أشتاق فقط إلى الأصدقاء والعناق، فالمتبقي يمكن الاستغناء عنه».

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