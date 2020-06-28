الامارات | #لنبدع_معاً تدعم مبادرة مبتكرة لنشر التوعية والإيجابية

شكرا لقرائتكم خبر عن #لنبدع_معاً تدعم مبادرة مبتكرة لنشر التوعية والإيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وكجزء من حملتها الرقمية #لنبدع_معاً، عن شراكة جديدة تدعم المبادرات المبتكرة، وتسهم في تعزيز الوعي، وتسهم في نشر الإيجابية بين أفراد المجتمع.

وتماشياً مع الحملة التي سعت «دبي للثقافة» من خلالها إلى تشجيع كل أفراد المجتمع لتقديم نتاجات إبداعية، كل في مجاله، واستقطبت أكثر من 1500 مشاركة من فنانين إماراتيين ومقيمين، صممت مجموعة من الفنانين المشاركين في مبادرة #CreateNations رسومات مستوحاة من الحجر المنزلي، لطباعتها على قمصان تباع مع مجموعة من أقلام التلوين والدهانات الخالية من السموم، متيحين الفرصة أمام من يشتريها لتلوينها، كل على حسب ذوقه، بمشاركة أفراد العائلة أو الأصدقاء.

وأعلنت «دبي للثقافة» أن عائدات المجموعة الأولى من المبادرة ستخصص لشراء معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين، الذين يعملون على مواجهة وباء كورونا عبر «الهلال الأحمر الإماراتي»، بموافقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

ويعد المشروع مزيجاً من الفن والموضة، إذ يوفر للجمهور فرصة الإبداع والابتكار، وبفضل الشراكة الجديدة مع «دبي للثقافة»، سيتيح أمام الفنانين من مجتمع الإمارات فرصة تحويل فنهم إلى موضة، والإسهام من خلاله في تعزيز مستوى الوعي، ومساعدة القضايا الأكثر إلحاحاً في المجتمع.

من جهتها، قالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي: «نسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم المبادرات الإبداعية والمبتكرة، وتزويدها بمنصة على المستوى الوطني لتسهيل تفاعلها مع المجتمع، ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى بثّ رسالة إيجابية، وحب متجدد للثقافة لدى جميع شرائح المجتمع».

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بريستيج»، براير بريستيج: «تُعد الشراكة مع (دبي للثقافة) مشجعة لأسباب عدة، فقد انطلقت حملتنا CreateNations بأجندة بسيطة: قم بواجبك لمساعدة الآخرين، وتلقت مجموعتنا الأولى، التي جاءت تحت عنوان الحجر الصحي، الثناء على التصاميم والذكريات الممتعة التي شكلتها خلال فترة الإغلاق»، مشيراً إلى أنه سيتم التبرع بالعائدات لشراء معدات الوقاية الشخصية للعاملين في خطوط الدفاع الأمامية لمكافحة انتشار المرض، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في سبيل سلامتنا.

وأضاف براير: «نتيجة للجائحة والعزلة الاجتماعية، يشعر كثيرون بالقلق، لذلك سنركز في المجموعة الثانية على تعزيز الصحة النفسية ونشر والإيجابية لدى أفراد المجتمع»، داعياً جميع الفنانين في مجتمع الإمارات إلى إطلاق إبداعاتهم والمشاركة في الحملة، واغتنام هذه الفرصة لإيصال فنهم والإسهام في هذه القضية الإنسانية.

1500

مشاركة استقطبتها حملة «دبي للثقافة» «لنبدع معاً».

المشروع الجديد يعد مزيجاً من الفن والموضة.

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