الامارات | مسلسل «عائلة سيمبسون» يستجيب للضغوط

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل «عائلة سيمبسون» يستجيب للضغوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقف مسلسل الرسوم المتحركة الفكاهي «ذا سيمبسونز» (عائلة سيمبسون)، عن الاستعانة بممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة في المسلسل الشهير.

وقالت شركة «فوكس» للإنتاج، في بيان، أول من أمس: «من الآن فصاعداً، لن تعتمد (عائلة سيمبسون) على ممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة».

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ولم يخض البيان في التفاصيل، لكن الخطوة تأتي بعد ضغط شعبي على مدى عام، في ما يتعلق بقيام الممثل الأبيض، هانك أزاريا، بأداء صوت شخصية «أبو» الهندي صاحب متجر السلع الغذائية في المسلسل.

وقال أزاريا، في وقت سابق، إنه لن يؤدي بعد الآن صوت هذه الشخصية التي انتقدها البعض، باعتبار أنها تقدم صورة سلبية للأميركيين الهنود. وأدى أزاريا أيضاً صوت رجل الشرطة الأسود «لو». كما أدى الممثل الأبيض هاري شيرر صوت شخصية الطبيب الأسود «دكتور هيبرت».

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