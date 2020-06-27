طبيبة تجري تجربة عملية لمستويات الأكسجين بعد ارتداء الكمامات: لا تتأثر

صحة

أوضحت طبيبة أمريكية في ولاية ساوث كارولينا، أن مستويات الأكسجين لا تنخفض عند ارتداء الكمامات، وذلك في ظل تداول شائعات بأن ارتداء الكمامة غير آمن، ويجعل مرتديها يتنفس غاز ثاني أكسيد الكربون بدلًا من الأكسجين.

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ولإثبات خطأ هذه الشائعات، قامت "ميجان" بقياس مستويات الأوكسجين ومعدل ضربات القلب لديها قبل أن ترتدي الكمامة، ثم قامت بارتداء قناع جراحي وقناع N95، دون أن تتغير هذه القياسات بشكل ملحو، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال التجربة، قاست كمية الأكسجين ومعدل ضربات القلب في 4 سيناريوهات مختلفة أولاً، بينما لم تكن ترتدي كمامة، وأظهر المقياس أن نسبة تشبع الأكسجين لديها 98% ومعدل ضربات قلبها 64 نبضة في الدقيقة.

وبعد ذلك أجرت القياسات أثناء ارتداء قناع جراحي، وكان تشبع الأوكسجين الخاص بها لا يزال 98% ومعدل ضربات قلبها 68 نبضة في الدقيقة. ومع ارتداء قناع N95 كان تشبع الأوكسجين لديها 99% ومعدل ضربات قلبها 69 نبضة في الدقيقة. وفي السيناريو الأخير ارتدت القناعين معاً، وبقي تشبع الأوكسجين 99% ومعدل ضربات القلب 69 في الدقيقة.