عقب شائعة الحمل.. ياسمين عبدالعزيز تنشر صور رومانسية مع أحمد العوضي

علاقات و مجتمع

عقب شائعة الحمل التي لاحقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تداول صور لها بدت من خلالها بوزن زائد، الأمر الذي نفته، عادت لنشر صور جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وشاركت "عبدالعزيز" متابعيها، بصور رومانسية لها مع "العوضي"، مكتفية بتعليق "إيموشن" قلب.

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وتفاعل معهما المتابعون وأصدقاؤهما من الفنانين، منهم الفنانة بدرية طلبة، التي علقت قائلة: "ما شاء الله، ربنا يحفظكم"، وغيرها من التعليقات: "الله يسعدكم"، "بنحبكم أوي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة تجمع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، وظهرت "عبدالعزيز" خلال الصورة بوزن زائد، ووجه منتفخ، الأمر الذي روج له بعض الرواد باحتمالية حملها.

وسرعان ما جرى تداول الشائعة على منصات "السوشيال ميديا" متسائلين عن حقيقتها.

وردت "ياسمين" على الأمر بشكل غير مباشر، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت بصورة من دراسة تقول: "إذا لم يزد وزنك في الحب، فأنت مع الشخص الغلط"، مشيرة لزوجها أحمد العوضي.

وسرعان ما رد" العوضي"، قائلا: "إنتي كده مع الشخص صح الصح أكيد".