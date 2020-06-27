الامارات | أنس بوخش: الشغف والتخطيط والكفاح.. 3 شروط للنجاح

شكرا لقرائتكم خبر عن أنس بوخش: الشغف والتخطيط والكفاح.. 3 شروط للنجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثيرة هي المجالات التي خاضها رائد الأعمال الإماراتي، أنس بوخش، الذي يحمل تجربة متميزة في عالم الأعمال، مكنته من أن يصبح متحدثاً على منصات «تيديكس»، ومقدماً للعديد من المحاضرات، ويعد العمل على شركة خاصة بإنتاج المحتوى الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، سواء التسويقي أو غيره، من أحدث الشركات التي أسسها، والتي تحدث عنها في هذا الحوار مع «الإمارات اليوم»، مقدماً الخلطة الضرورية للنجاح في عصر محكوم بالصورة، التي يجب أن تتكون من ثلاثية الشغف والتخطيط والكفاح.

الجمهور الصحيح

يؤكد بوخش، الذي أسس مجموعة من الأعمال في مجالات متنوعة، وآخرها شركة خاصة بالإنتاج لوسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب للمؤثرين ومقدمي المحتوى، أن المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ليس كله بالمستوى المطلوب، وأن هذا الضعف في المحتوى المعروض دفعه إلى تأسيس استوديو خاص للإنتاج، ولفت إلى أن المعايير الأساسية في صناعة المحتوى التسويقي، يجب أن تنطلق من فهم المغزى الخاص بالمؤسسة بالدرجة الأولى، وقبل الحملة لابد من وجود الخطة الترويجية التي توجه الحملة للجمهور الصحيح، فلابد من وجود أسس واضحة، من خلال دراسة الهدف الأساسي للحملة والخطة السنوية الموضوعة للتسويق. ولفت بوخش إلى ان العمل من خلال منصات التواصل الاجتماعي على صناعة العلامة هو علم كامل، وليس مجرد صناعة «لوغو»، ولهذا لابد من الاهتمام بالقصة التي تكون خلف العلامة، موضحاً انه أضاف إلى عمله حملات لإدارة المؤثرين، بالإضافة إلى القسم الخاص بصناعة المحتوى وتصوير الفيديوهات، وهو يتعدى قسم الحملات وإدارة المشاهير، وهذا القسم واعد جداً، خصوصاً أن الوعي بأهمية المحتوى الذي يقدم عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بات كبيراً.

شراء المتابعين

وعن المحتوى الأكثر رواجاً في الإمارات، لفت بوخش إلى أنه يصعب تحديده، لأن هناك وجوداً لجميع أنواع المحتوى سواء العيادات أو الشركات أو المؤثرون الباحثون عن الشهرة، وكل مجال في السوق لديه محتوى وحضور رقمي، مشيراً إلى أن استخدام الخطط الترويجية عبر المؤثرين هو سلاح ذو حدين، لأنه مع استعمال المؤثر الخاطئ سيتم الوصول للجمهور الخاطئ، والمرء يكون قد خسر ماله، فبعض المؤثرين مزيفون، ويشترون متابعين، بينما مع استخدام المؤثر الصحيح سيرى المرء نتيجة عالية جداً.

أما أبرز الأمور التي لا يرضى بوخش عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، فتكمن في وجود العديد من المشاهير الذين لا يصرحون عن المادة الإعلانية، إذ يقومون بتقديم محتوى وبعد ذلك يستخدمون المنصات التي بات عليها آلاف المتابعين لتقديم الإعلانات، وهذا غير مقبول، فيجب أن يتم التنويه بالمادة الإعلانية المدفوعة، ولا يجب تضليل الجمهور. وأعتبر أن أبرز مشكلات المنصات والترويج من خلالها، عدم الوعي بالمؤثرين وصدقيتهم، لأن البعض يشتري متابعين، ويقبض مبالغ طائلة لقاء الإعلانات، بينما لا يرى الإعلان إلا عدد محدود من المشاهدين. وهنا يؤكد أن من الخطوات المميزة التي يُعمل بها في الإمارات، وجود الرخصة، الذي يساعد كثيراً في ترتيب عمل المؤثرين في البلاد، إذ يجب أن يكون للعميل الحق في رفع قضية في حال عدم وجود صدقية.

نسخ متكررة

وينوه بوخش بأن المؤثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يصنع من خلال الاستراتيجية والتدريب فقط، فيجب أن يملك المؤثر المقومات، التي تبدأ من العوامل المهمة وصولاً إلى العمل الجاد، فالأخير هو العامل الأبرز، لأن الكثير من المشروعات عبارة عن نسخ متكررة، وبالتالي يصبح الجميع مقلداً، ويبدأ المشروع بنية خاطئة، فالبعض يبحث عن الربح المادي فقط. واعتبر أن من يصور يومياً ويقوم بالمونتاج، ويكتب، ويكون لديه محتوى جيد يعمل عليه خلال الأسبوع، إلى جانب الكاريزما التي تؤثر كثيراً، سيكتب له النجاح، فالمسألة بحاجة إلى مجهود وعمل كما لو أنه وظيفة.

المرأة طموحة أكثر

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بوخش لفت إلى أن المؤثرات في العالم العربي أكثر من المؤثرين، فالمرأة لديها طموح أكثر من الرجل، وهذا ليس تعميماً، فالمرأة اليوم مثابرة وطموحة وجائعة لإثبات النفس أكثر من الرجل العربي، ففي الإمارات مثلاً هناك الكثير من المشروعات الخاصة بشباب، معتبراً أن الراحة التي يتمتع بها الرجال خطرة لأنها تسبب الكسل.

هذه التجارب الغنية بالنجاح في شتى المجالات مكنت بوخش من تقديم المحاضرات في ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن العالم غالباً ما يمد المرء بالشعور بأنه أحادي، لكن لا يمكن أن نكون أحاديين، فنحن نملك القدرات ولكنها قدرات من الداخل، فنحن نحارب هذا الفكر، لذا فكل شيء مزروع في النفس منذ الطفولة ضد هذه الأفكار.

ولفت إلى أنه من تجربته الخاصة عمل في مجالات عديدة وبعيدة عن مجال دراسته، فقد درس هندسة ميكانيكية، وعمل في كل أنواع التجارة، معتبراً أن تجربته مثال حي على أن البشر يمكنهم القيام بهذا الشيء، ولكن من الضروري أن يعرف المرء قدراته في المجال الذي يدخله، وأن يكون صريحاً مع نفسه، فالشغف مع الموهبة يجعل المرء أكثر نجاحاً. أما مفتاح النجاح في ريادة الأعمال، فليس واحداً ولا يعمم، فكل قصة لها ظروفها، ولكن بالنسبة لبوخش هناك أشياء ضرورية، ومنها الشغف الذي يعد الوقود الأساسي لاستكمال العمل، بالإضافة إلى التخطيط الذي يمكن أن يكتسبه المرء بتثقيف نفسه، إلى جانب الكفاح كي يستمر، والذي يعبّر من خلاله عن إيمانه بالنجاح.

هندسة وتجارة وأزياء

درس رائد الأعمال الإماراتي، أنس بوخش، الهندسة الميكانيكية، لكنه عمل في التجارة وريادة الأعمال، وأسس العديد من الشركات التي مكنته من دعم الآخرين في تأسيس الأعمال التجارية الرائدة. تنوعت أعماله بين تأسيس نادٍ رياضي، وعلامة خاصة بالأزياء، بينما كان آخر المجالات التي عمل بها تأسيس شركة خاصة في استشارات التسويق الرقمي، واستشارات أعمال المشاهير.

الكاريزما ضرورية للمؤثر الإجتماعي، والمسألة بحاجة إلى مجهود وعمل كما لو أنها وظيفة.

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ليس كله بالمستوى المطلوب.

العمل على منصات التواصل لصناعة العلامة، هو علم وليس مجرد صناعة «لوغو».

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